Espectacular desprendimiento en la costa de Campelo, en Valdoviño. Posibles nuevos derrumbes

La costa de la parroquia de Meirás, en el municipio de Valdoviño, en la zona de Campelo, registró un espectacular desprendimiento de tierra y roca durante la tarde de este lunes, 8 de diciembre.

El suceso, provocado por el fuerte temporal, ocurrió específicamente en la zona de As Galladas, y el material colapsado llegó a alcanzar el mar.

Afortunadamente, debido a las condiciones de mal tiempo que prevalecían en la zona, no había ninguna persona en el lugar en el momento del incidente, que suele ser muy frecuentado.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González , ha querido relativizar el incidente, asegurando que se trata de un «proceso totalmente natural» que ocurre a lo largo de toda la línea de costa durante todo el año.

El regidor explicó que, si bien este colapso ha sido «importante» y «espectacular», lo fue principalmente porque «alguien ha podido captar en toda su plenitud esa caída del terreno».

A pesar de calificar el fenómeno como algo normal e inevitable, el alcalde hizo un firme llamado a la precaución entre la ciudadanía, especialmente durante el temporal.

González advirtió que el terreno de los acantilados está «debilitado» debido a las intensas lluvias y el efecto del mar, por lo que «no deberíamos de acercarnos mucho» a la costa en estos días.

González busca concienciar sobre los riesgos asociados a los fenómenos naturales en el litoral, reforzando la necesidad de mantener la distancia de seguridad con las áreas costeras inestables.

VARIOS FACTORES

Por otra parte, expertos geológicos apuntan a una combinación de factores climáticos y la propia morfología del terreno como causas del derrumbe.

Se estima que el incidente se produjo tras las intensas lluvias de los últimos días, que provocaron que el terreno estuviera más blando y saturado de agua. A la inestabilidad del suelo se sumó la fuerza del mar golpeando la línea de costa y las intensas rachas de viento registradas en las últimas horas, facilitando el desprendimiento.

El área de As Galladas ha sido identificada por especialistas como un lugar «bastante inestable» en su sustrato geológico, lo que aumenta su vulnerabilidad ante temporales.

ALERTAN DE POSIBLES NUEVOS DERRUMBES

Según ha explicado Francisco Canosa, geólogo y director científico del Xeoparque Cabo Ortegal, el fenómeno se debe a la erosión natural de rocas formadas hace millones de años. La climatología adversa reciente, caracterizada por fuertes lluvias y la acción constante de las olas, ha contribuido a la degradación del acantilado y al aumento de su inestabilidad.

El derrumbe afectó a una zona compuesta por gneises, un tipo de roca con más de 300 millones de años de antigüedad. Las intensas jornadas de lluvia han saturado las grietas de estas rocas con agua, incrementando su peso, lo que finalmente desencadenó el desprendimiento por efecto de la gravedad.

El director científico ha advertido que actualmente aún existen grietas visibles que muestran un avanzado estado de erosión, por lo que no se descarta la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos en los próximos días.

Por ello, desde el Xeoparque Cabo Ortegal se hace un llamamiento a la máxima precaución y se recomienda encarecidamente a los usuarios no acercarse a la zona afectada de los acantilados de Campelo, en la parroquia de Meirás, en la comarca de Ferrolterra.