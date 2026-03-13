Valdoviño abre preinscripciones en el Aula de la Naturaleza-Punto de Atención a la Infancia para el curso 26-27

El Ayuntamiento de Valdoviño avanzaba en la mañana de este viernes la apertura del plazo de preinscripción en el Punto de Atención a la Infancia-Aula de la Naturaleza para nuevos ingresos en el curso 2026-2027.

El trámite podrá realizarse a partir del 15 de marzo y hasta el día 30 de este mes, a través de la sede electrónica o presencialmente en el registro municipal de la casa consistorial. Asimismo, en la web municipal www.concellodevaldovino.com las familias pueden descargar los impresos y consultar la documentación a aportar.

El aula de la Naturaleza-Punto de Atención a la Infancia es un recurso municipal para facilitar a las familias la conciliación de sus obligaciones laborales con el cuidado de los hijos e hijas menores. Abría sus puertas en 2017, en el entorno de la playa y laguna de la Frouxeira, y desde ese año pasaron por el centro más de un centenar de niñas y niños. Cuenta con 20 plazas, es gratuito para las familias, y ofrece tanto a jornada completa -de 8:00 la 16:00 horas- como media jornada -de 9:00 la 13:00 horas- como la posibilidad de más de media jornada -entre 5 y 7 horas-.

Se caracteriza por desarrollar un proyecto didáctico vinculado a la naturaleza y al territorio, involucrando activamente a las familias en los proyectos.