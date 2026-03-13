Ence obtiene 24,7 millones del Perte de Descarbonización para su planta de fibra reciclada blanqueada en As Pontes

El proyecto se ubica en los terrenos industriales de la antigua central térmica de carbón de As Pontes, «constituyendo un ejemplo tangible de transición justa y de contribución al desarrollo sostenible de la comunidad local».

Ence Energía y Celulosa obtuvo 24,7 millones de euros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Descarbonización Industrial para su proyecto de bioplanta de fibra reciclada blanqueada en As Pontes (A Coruña).

En un comunicado, la empresa ha explicado que esta ayuda se enmarca en la convocatoria para instalaciones manufactureras altamente eficientes y descarbonizadas.

Ence ha recordado que el pasado mes de agosto, la Xunta otorgó a la planta la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un «hito muy relevante» tanto para el proyecto como para la compañía.

Según explica, As Pontes será una instalación «pionera» a nivel mundial para producir fibra reciclada blanqueada a partir de papel y cartón recuperados. «De esta forma, la compañía da una nueva vida a estos materiales, alineándose plenamente con la economía circular», ha reivindicado.

«En el diseño de este proyecto, el primero en Europa en el que se fabricará fibra reciclada blanqueada a partir de papel y cartón recuperado, se ha tenido en cuenta el compromiso de Ence con la independencia energética. Así, la planta se autoabastecerá de energía renovable, generada a partir de subproductos de la industria forestal local y no empleará combustibles fósiles», ha añadido.

El proyecto se ubica en los terrenos industriales de la antigua central térmica de carbón de As Pontes, «constituyendo un ejemplo tangible de transición justa y de contribución al desarrollo sostenible de la comunidad local».