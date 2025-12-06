Convocatoria extraordinaria para 1320 niños y niñas, de 6 meses a 11 años, frente a la gripe, en el Marcide, Ferrol

Compartir Facebook

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, anunció la convocatoria extraordinaria de más de 33.000 niños y niñas de entre 6 meses y 11 años para vacunarse frente a la gripe los días 5 y 6 de este mes en los 14 hospitales públicos.

Tal y como detalló el conselleiro, en los hospitales comarcales se inmunizó este viernes por la tarde . El resto de hospitales públicos vacunaron el viernes y, la mayores, en la jornada de hoy sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. En concreto en el área de Ferrol están convocados un total de 1.320 niños y niñas. Gómez Caamaño animó a las familias a que participen en esta campaña de vacunación extraordinaria para los niños, porque las vacunas son la mejor protección frente a la gripe.

En el área ferrolana la vacunación se efectúa en el Hospital «Arquitecto Marcide», planta baja, centro de especialidades.

Plan de invierno

El conselleiro incidió en que Galicia está preparada para afrontar esta nueva temporada de gripe y, desde mediados de noviembre, tiene operativo el Plan de invierno para anticiparse, prevenir, planificar y gestionar los recursos que permitan responder a los picos de demanda.

El conselleiro reiteró la petición a la ciudadanía para que se vacune frente a la gripe y la covid. Recordó que, hasta ahora, ya se vacunaron 720.000 personas por gripe, de las que más del 67 % son población de 65 o más años, que es uno de los grupos más vulnerables. También se vacunó a cerca del 60 % del personal sanitario y la casi el 47 % de niños y niñas hasta los 11 años.

Gómez Caamaño dijo que desde que comenzó la campaña de gripe se notificaron más de 1.050 ingresos hospitalarios, la mayoría con virus de tipo A. Para reducir estas cifras, se llevó a cabo una campaña extraordinaria de vacunación el fin de semana pasada en los hospitales del Sergas dirigida a la población de 60 a 69 años, a la que acudieron 6.500 personas lo que eleva la cobertura de los mayores de 60 hasta cerca del 57 %..