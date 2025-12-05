La Xunta concede a Asfedro una subvención de 50 mil euros para mejoras en la Comunidad Terapéutica de O Confurco

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este viernes las instalaciones de la comunidad terapéutica Tito Pena-O Confurco que gestiona la Asociación Ferrolana de Drogodependencias, Asfedro, beneficiaria recientemente de una subvención de la Consellería de Sanidad.

Así, tal y como informó Aneiros durante la visita, la entidad percibió una aportación autonómica de 50.000 euros para la reforma integral de la accesibilidad de la comunidad terapéutica en el marco de la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter sociosanitario en el ámbito de los trastornos mentales. Esta orden de ayudas, dotada con un crédito presupuestario de más de 1,3 M€ posee varias líneas de inversión. En el caso de Asfedro, se benefició de la línea destinada a proyectos de inversión en mejoras en los centros sanitarios y sociosanitarios cuya actividad principal sea el desarrollo de programas asistenciales y psicosociales o preventivos en materia de trastornos mentales, incluidos los aditivos.

La delegada territorial recordó que la entidad ferrolana también acometió el relevo de la cubierta envolvente del centro terapéutico gracias a una aportación de otros 50.000 euros de pasadas ediciones de esta convocatoria

Otra ayuda en Pontedeume

Además de Asfedro, también resultó beneficiaria de estas ayudas dentro del ámbito territorial de la Delegación a asociación Salud Mental Ferrol, Eume y Ortegal. En su caso, percibió una aportación de 10.891 euros para la equipación de su centro de rehabilitación psicosocial y laboral.

La representante del Gobierno autonómico destacó el incremento del 11,8% del presupuesto consignado para el desarrollo de este tipo de actividades con respecto al año anterior y puso en valor la relevancia de la orden en tanto aglutina la mayor parte de las ayudas del Servicio Gallego de Salud al trastorno mental, permitiendo financiar programas estratégicos para avanzar en la mejora de la salud mental de la población gallega.