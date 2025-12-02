Mugardos informa sobre los trabajos realizados en la fuga de agua de O Cristo

El Concello de Mugardos informa de las actuaciones llevadas a cabo en relación con la fuga de agua detectada en la zona de O Cristo y la intervención en las válvulas de corte generales del sistema de abastecimiento.

Durante las últimas jornadas, la fuga y una de las válvulas principales fueron sustituidas sin incidencias destacables, gracias a la rápida y eficaz actuaación del Servicio Municipal de Aguas y de la empresa colaboradora encargada de la intervención.

El concejal de Obras, Servicios, Medio y TIC, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, destacó «la importancia de la coordinación técnica y la capacidad de respuesta del equipo, que permitió resolver la mayor parte de la incidencia dentro del tiempo previsto y minimizando las molestias a los vecinos».

Kuntz explicó que queda pendiente la sustitución de una segunda válvula, que finalmente no pudo llevar a cabo «debido a problemas técnicos que alargarían el corte de agua más allá de la hora anunciada». El Concello informará con antelación en cuanto se programe una nueva intervención para completar esta sustitución.

Tras la reparación, se realizaron las pruebas de estanqueidad y presión necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Se recuerda que tanto la fuga como las válvulas afectadas se encuentran al comienzo del circuito de presión que abastece desde la zona del Instituto hasta el Alto de Simou, pasando por el Cristo y llegando a Fieteiras.