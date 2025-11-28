Emotiva Jura de Bandera en la Escuela Naval Militar , de Marín

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En la mañana de este viernes, día 28 de noviembre, la Escuela Naval Militar ha sido escenario de una solemne y emotiva ceremonia de Jura de Bandera de los Aspirantes con titulación del Cuerpo General, Infantería de Marina, Ingenieros, Intendencia y Militares de Complemento. Se trata de integrantes de la nueva promoción de alumnos para ser oficiales de la Armada, aspirantes que ingresaron en la academia militar en septiembre pasado y que tres meses después, protagonizaron su primera gran ceremonia. Presidió el acto el Almirante Jefe de Personal de la Armada, Alfonso Delgado Moreno.

Entre los asistentes, familiares, autoridades civiles y militares, se encontraban el almirante director de Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada , Nicolás Lapique Martín; el Director de Asuntos Económicos de la Armada general de división del Cuerpo de Intendencia Jaime Montero Fernández de Bobadilla; el Director de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER) general de Infantería de Marina Carlos Pérez-Urruti Pérez; el general del Cuerpo de Intendencia de la Armada Francisco Javier Espósito Belizón; y el general del Cuerpo de Intendencia de la Armada Francisco Javier Delgado Sánchez, Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Asimismo asistió al acto la alcaldesa de Marín, María Ramallo Vázquez.

Los aspirantes reafirmaron públicamente su compromiso de servicio a España y a la Armada y alumnos prestaron juramento en un acto cargado de simbolismo y tradición.

Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el comandante-director pidió el juramento o la promesa a los nuevos alumnos y el capellán castrense, rezó una breve oración, «ruego a Dios que os ayude a cumplir con lo que habéis jurado o prometido».

A continuación los alumnos desfilaron, uno por uno, ante la Bandera de España, bajando la cabeza ante ellas y besándolas, a los sones de diversas marchas interpretadas por la Unidad de Música de la Escuela

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la bandera, de tres en tres en señal de que España acepta su juramento o promesa.

El director de la Escuela Naval, capitán de navío Tomás Clavijo Rey-Stolle, dirigió unas palabras a los presentes, destacando el honor y la trascendencia del compromiso adquirido, así como el esfuerzo y la dedicación que han demostrado los alumnos durante su formación. También recordó la importancia de la disciplina, la lealtad y el espíritu de sacrificio como pilares fundamentales en la carrera naval.

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial de homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

Se depositó una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

El acto concluyó con un desfile de las unidades participantes, que puso el broche final a una jornada marcada por el orgullo, la emoción y el inicio de una nueva etapa para los futuros oficiales de la Armada.