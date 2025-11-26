Club de Golf Campomar acoge la 2ª Prueba del XIV Desafío Campomar-Armada

El pasado fin de semana, viernes 21 y sábado 22, se disputó en las instalaciones del Club de Golf Campomar la 2ª Prueba del XIV Desafío Campomar-Armada. La 1ª Prueba se celebró los días 7 y 8 de este mes de noviembre.
En total participaron 77 jugadores divididos en ambos equipos. La jornada del sábado fué especialmente complicada, debido al frío y la lluvia, que dificultó a los jugadores el desarrollo del juego. Finalmente se proclamó campeón de esta edición el equipo de Campomar.
Los ganadores de las distintas categorías fueron los siguientes:
EQUIPO CAMPEÓN: CAMPOMAR
CAMPEÓN SCRATCH: ADRIÁN SOTO VEIGA
1º CLASIFICADO DE 1ª CATEGORÍA: JOSÉ ÁNGEL SANTIAGO FERNÁNDEZ
1º CLASIFICADO DE 2ª CATEGORÍA: BORJA LÓPEZ AMADO
2º CLASIFICADO DE 1ª CATEGORÍA: CARLOS FERREIROA MARTÍNEZ
2º CLASIFICADO DE 2ª CATEGORÍA: INDALECIO SEIJO JORDAN
CAMPEÓN SENIOR: MANUEL ARNOSO BARRO
MEJOR DAMA: TERESA ÁLVAREZ FUENTES
CAMPEÓN SUB 28: ANDRÉS AYÁN DURÁN
1º HÁNDICAP 1ª PRUEBA: JOSÉ ÁNGEL SANTIAGO FERNÁNDEZ
2º HÁNDICAP 1ª PRUEBA: BORJA LÓPEZ AMADO
1º HÁNDICAP 2ª PRUEBA: VÍCTOR FREIJO MATA
2º HÁNDICAP 2ª PRUEBA: BORJA LÓPEZ AMADO
MEJOR APPROACH 1ª PRUEBA: FRANCISCO ALARCÓN BALLESTEROS
MEJOR APPROACH 2ª PRUEBA: FRANCISCO PITA-ROMERO CAAMAÑO