Un simulacro en el túnel de la AP-9 en Cabanas causará esta noche afectaciones al tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevará a cabo un simulacro de actuación y coordinación para casos de accidente en el túnel Pedra do Couto, ubicado en la autopista AP-9F, dentro del término municipal de Cabanas (A Coruña).

El incidente simulado consistirá en el remolque de un vehículo averiado, que será retirado por el equipo de primera intervención situado en las bocas de los túneles. Este simulacro se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.

Durante este tiempo, el tráfico con sentido hacía la ciudad de Ferrol circulará por el túnel correspondiente a la calzada contraria, el sentido hacía A Coruña, habilitándose en ella la circulación en ambos sentidos. Además, según ha reseñado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de un comunicado, los cortes y desvíos estarán debidamente señalizados.