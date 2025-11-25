Miguel Castro Serantes presenta en Valdoviño su novela “La cuadrilla de las olas rotas”

Compartir Facebook

El acto será este viernes a las 19:00 horas, con entrada libre.

El escritor Miguel Castro Serantes presentará este viernes en Valdoviño su tercer trabajo literario, «La cuadrilla de las olas rotas». El acto se celebrará en la Biblioteca Municipal, en la Casa de la Cultura, a partir de las 19 horas, con entrada libre. Será sin duda una cita muy especial, ya que Valdoviño está muy presente en las páginas de la novela, tanto sus paisajes y espacios como sus gentes.

En «La cuadrilla de las olas rotas», el autor aborda temas recurrentes en su obra como el duelo, el amor y el paso del tiempo, pero con un enfoque profundo sobre la amistad.

La trama sigue a un grupo de amigos «La pandilla del banco», que se reencuentra en un lugar inesperado, un tanatorio a los 40 años. El que parece un espacio cerrado y opaco, se convierte en un terreno de reflexión personal, emocional y colectivo.

Así, la novela, editada con el apoyo de la Asociación cultural Fuco Buxán, explora la evolución de estos personajes que crecieron en los años 90, buscando respuestas a las vivencias compartidas y los recuerdos de una juventud cada vez más lejana.