Este jueves la AVV “A Madalena” celebra el “Día de la Familia” con pregón del Conselleiro de Sanidad

La Asociación de Vecinos «A Madalena» cierra este jueves la programación del «novembro cultural» después de haber inaugurado durante los sábados diversos actos dedicados a los vecinos,a los mayores y a la música.

Día de la Familia

Para este jueves, día 27, está previsto celebrar el «Día de la Familia”, a las 20.00 horas en el Casino Ferrolano.»

Será pregonero, el conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño quien tratará sobre “ La Navidad que se acerca y la Familia”. El pasado año fue el pregonero el almirante Ignacio Frutos Ruiz.

En el transcurso del acto se le impondrá al conselleiro la insignia de la Asociación vecinal.

La parte musical estará a cargo de la Coral Filarmónica Ferrolana del Casino.

Antonio Gómez Caamaño

Antonio Gómez Caamaño (Ferrol, 1962) es un médico oncólogo radioterápico, profesor asociado en la Universidad de Santiago y actual conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia desde el 15 de abril de 2024.

Su currículum se caracteriza por una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de la oncología radioterápica, combinada con su actual cargo político.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Especialista en Oncología Radioterápica.

Desempeñó el puesto de Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (desde 2013). Anteriormente, trabajaba en el mismo servicio desde el año 2000.

Su actividad investigadora está centrada en el cáncer de pulmón y la radiogenómica, con más de 100 artículos publicados en revistas científicas y más de 200 comunicaciones en congresos.

Desempeñó el puesto de Presidente de la Sociedad Española de Oncología (SEOR) entre 2021 y 2023.

Bajo su mando, la Xunta ha impulsado proyectos como el Centro de Protonterapia de Galicia, que prevé comenzar tratamientos en el último trimestre de 2026.​

Ha promovido mejoras en atención primaria y salud mental.

CONTINÚA ABIERTA AL PÚBLICO LA EXPOSICIÓN DE MAQUETAS

Dado el alto interés demostrado y la gran cantidad de ciudadanos y forasteros que han pasado ante los escaparates de la sede de la Asociación de Vecinos “A Madalena”, en la sede de la calle Galiano 26, para contemplar la muestra de maquetas de Carlos Macias el autor de estos trabajos que representan a edificios del centro de la ciudad, muchos de ellos “integrados en la línea modernista que marcó el arquitecto Rodolfo Ucha” a solicitud de la junta directiva ha ampliado las jornadas expositivas hasta el día 1 de diciembre.