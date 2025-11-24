Fene intensifica la limpieza de los ríos para reducir el riesgo de inundaciones

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de Fene intensificó en las últimas semanas los trabajos de limpieza preventiva en los ríos del municipio con el objetivo de minimizar el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. Estas actuaciones, desarrolladas por el área de medio ambiente, incluyen la retirada de ramas, restos vegetales y materiales arrastrados por la corriente, mejorando así el flujo del agua y la capacidad de drenaje de los canales.

En el tramo urbano del río Cádavo, están finalizados los trabajos de limpieza en el tramo entre las cercanías de la Casa Consistorial y Perlío, permitiendo recuperar la funcionalidad del canal y evitar obstrucciones que puedan provocar desbordamientos. Una vez finalizada esta fase, el Ayuntamiento inició la limpieza de otras zonas sensibles, como el río Baa, en el entorno de la calle Patria Gallega (Barallobre), y el canal próximo a la calle Unión, en Maniños. También se ejecutarán actuaciones en la parroquia de Limodre, en un tramo que presenta acumulación relevante de restos vegetales.

Además, el Ayuntamiento realizó el vaciamiento y limpieza del cubo del molino del Parque Lineal, retirando los lodos y sedimentos acumulados con el objetivo de preservar este elemento patrimonial y mejorar el comportamiento hidráulico del canal a su paso por el parque. La alcaldesa, Sandra Permuy, señaló que “este tipo de trabajos son fundamentales para anticiparnos a las lluvias más intensas y para garantizar la seguridad del vecindario. Prevenir es la mejor herramienta, y por eso estamos actuando de forma sistemática en todos los puntos donde existe riesgo de inundación”.

Por su parte, la concejala de medio ambiente, Cristina García, destacó que “la limpieza de los ríos no solo reduce el peligro de inundaciones, sino que contribuye a la salud ambiental de nuestros ecosistemas”. Añadió que “todas estas actuaciones responden a criterios técnicos y ambientales, y se llevaron a cabo con especial cuidado para minimizar el impacto y garantizar una mejora real del estado de los cursos fluviales”.

Con estos trabajos, el Ayuntamiento de Fene continúa avanzando en su plan de prevención y mantenimiento de los ríos, reforzando la seguridad, la conservación patrimonial y la protección ambiental en el conjunto del municipio.