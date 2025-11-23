A Escuela Javi Gómez Noya de Triatlón suma nueve medallas en el «Nada e Corre» de Lugo

La Escuela Javi Gómez Noya subió al podio en nueve ocasiones. La base del Triatlón Ferrol logró cinco medallas de oro con el cadete Ariel Soto Meizoso, la alevín Lucía Alvite, los benjamines María Benasach y Raúl Alvite y el prebenjamín Mario Benasach.

Se colgaron la medalla de plata el infantil Miguel Benasach y la prebenjamín Marina Martínez-Raposo. Y completaron el podio con un bronce los prebenjamines Leire Ramos y Antón Freire.

Además, en cuarta posición, alcanzaron la clasificación para la final gallega el cadete Adrián Canosa, la alevín Cecilia Benasach y el benjamín Roi Agra.