Mar Delgado, del Triatlón Ferrol subcampeona gallega de dúatlon cros

El equipo masculino logró el cuarto puesto.

La duatleta del Triatlón Ferrol Mar Delgado sumó una nueva medalla en el campeonato gallego de duatlón cross al hacerse con la plata en el Duatlón de Reyes de Vimianzo de este domingo, solo superada por la triatleta internacional Elsa Pena.

Por su parte, el equipo masculino del club ferrolano finalizó en cuarta posición gracias a los resultados de Juanchi González Orozco, 28º, Víctor Santillana, 42º y Sito Alvite, 58º.

Completaron la participación ferrolana el cadete Miguel Benasach, 13º y el veterano Manu Pita, 81º.