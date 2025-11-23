Recibidos por el Alcalde los nuevos agentes de la Policía Local de Ferrol

Compartir Facebook

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió esta semana en su despacho a dos de los tres nuevos agentes de la Policía Local que tomaron posesión de su cargo y que comenzaron a desempeñar tareas propias del puesto desde este pasado viernes.

El regidor felicitó a los agentes por esta nueva etapa que comienzan en pro de la seguridad ciudadana. La incorporación de estos tres nuevos efectivos se enmarca dentro de la estrategia del gobierno local para reforzar el plantel de la Policía Local, un servicio esencial para la ciudad.

Recientemente el Ayuntamiento ferrolano aprobó la convocatoria de más plazas con el objetivo de incrementar la presencia policial en las calles y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los vecinos. Estas nuevas incorporaciones vienen a sumarse a los recursos existentes, incluyendo la reciente dotación de nuevos vehículos para el parque móvil de la policía, con el fin de optimizar la eficacia del servicio en la prevención y atención de incidencias.