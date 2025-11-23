El programa de COGAMI beneficia a más de 90 personas con discapacidad

Compartir Facebook

COGAMI está desarrollando un programa de inclusión social en el que participan más de 90 personas de A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Vigo y Ourense. Este Servicio de Inclusión y Transición al Empleo para personas con discapacidad tiene como objetivo dar cobertura a las necesidades individuales a través de itinerarios personalizados y adaptados a los intereses, capacidades y necesidades de cada participante, fomentando su inclusión sociolaboral a lo largo de todo el año 2025.

Cofinanciado por la Xunta de Galicia a través de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con fines sociales, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF de las personas que marcaron la casilla de la X Solidaria en su declaración de la renta, entre las actuaciones desarrolladas destacan el diagnóstico, el diseño, el seguimiento y la evaluación individualizada de cada persona participante, así como el acompañamiento social y laboral y la planificación de acciones que refuercen sus capacidades personales.

El Servicio también realiza intervenciones individuales y grupales centradas en el desarrollo de competencias básicas para el empleo, facilitando el acceso al mercado laboral y fortaleciendo las habilidades profesionales de las personas participantes.

En la selección de las personas beneficiarias, todas cuentan con discapacidad reconocida, priorizándose aquellas que perciben una renta de inclusión social, un ingreso mínimo vital, se encuentran en situación de riesgo o exclusión social, o han sido derivadas por equipos de inclusión, servicios sociales comunitarios u otras entidades sociales.