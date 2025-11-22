El Racing afronta este domingo el reto de conquistar Lasesarre

Compartir Facebook

El equipo verde rendirá visita al Barakaldo CF este domingo a las 16:00 (Canal Líneal Primera Federación) en partido correspondiente a la 13.ª jornada de la Primera RFEF. El conjunto racinguista visitará a un viejo conocido con la misión de conseguir los tres puntos en un estadio en el que todavía no ha ganado nadie esta temporada. El encuentro estará arbitrado por el colegiado madrileño, Fernando Bueno.

El técnico Pablo López cuenta con tres bajas para este partido

Los defensas, Álvaro Ramón y Chema, así como el extremo David Concha, causan baja para este encuentro. El primero cumple sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que los otros dos se encuentran lesionados. Saúl García apunta a cubrir la plaza en el lateral izquierdo, mientras que en la posición de central derecho podría regresar a la titularidad Edgar Pujol, tras su ausencia la pasada semana por jugar con su selección, o bien Pablo López puede apostar este domingo por Markel Artetxe, un jugador que jugó las últimas temporadas en el Barakaldo y que estará muy motivado en este encuentro, en el que el conjunto vasco imprimirá un ritmo muy alto a nivel físico, siendo los balones aéreos y la máxima concentración ante cualquier rebote o rechace en segundas jugadas de suma importancia para poder sacar algo positivo de Lasesarre.

Los verdes, después de dos victorias consecutivas, querrán seguir con la buena racha, con el objetivo de seguir instalados en las primeras posiciones. Conseguir cada punto fuera de casa en esta categoría es complicado, debiendo estar al 100 por 100; sin ir más lejos, este mismo viernes uno de los favoritos como el Real Madrid Castilla caía por 3-0 en el terreno de juego del Unionistas de Salamanca.

El rival

El Barakaldo se encuentra situado en la zona media de la tabla, en la 10.ª posición con 16 puntos, haciéndose muy fuerte en sus partidos como local, de los cuales no ha perdido ninguno de ellos. Este histórico club vasco, rival en multitud de ocasiones del Racing, está dirigido por cuarta temporada consecutiva por Imanol de la Sota, que cuenta también con un núcleo duro de jugadores que lleva vistiendo la camiseta del Barakaldo durante las últimas temporadas.

Un conjunto vasco muy compenetrado, agresivo, físico, al que le gusta imprimir un ritmo alto a sus partidos como local, apoyado por su fiel y animosa afición. Deberá estar atento el Racing al delantero Víctor San Bartolomé, uno de los máximos goleadores de la categoría y gran referencia ofensiva del club de Lasesarre. Acompañándolo en ataque estuvo el pasado fin de semana el exracinguista, Sabin Merino, por lo que habrá que ver si el técnico local decide repetir esta fórmula, aunque en la última jornada no le dio muy buen resultado, ya que cayeron derrotados en su visita al Club Atlético Osasuna «B».