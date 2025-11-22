O XX Trofeo ‘Cidade de Narón’ de Tiro con Arco reúne a 78 deportistas

O pavillón da Gándara acolle este sábado 22 de novembro, o XX Trofeo ‘Cidade de Narón’ de Tiro con Arco, presentado polo concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, xunto a Magdalena Abella e Anxo Grandal, presidenta e vicepresidente, respectivamente, do Club Arco Narón.
Na cita tomarán parte un total de 78 deportistas pertencentes a 14 clubs. A participación abrangue equipos das catro provincias galegas e mesmo un representante procedente de Cataluña. Ademais, en dez das trece categorías estarán presentes os actuais campións galegos. O torneo, organizado polo Club Arco Narón coa colaboración da Federación Galega de Tiro con Arco, a Concellería de Deportes e o Servizo de Deportes do Concello de Narón, disputarase en modalidade WA en sala e desenvolverase en dobre xornada.
Pola mañá competirán as categorías de base —Prebenxamín, Benxamín, Alevín, Infantil (U15) e Cadete (U18)— con inicio da primeira serie ás 09.25 horas. Na sesión de tarde será a quenda de Júnior (U21) e Sénior (Absoluta), que dará comezo ás 14.25 horas. Todos os participantes deberán completar o round clasificatorio con dúas series de 30 frechas en tandas de tres, segundo a normativa RFETA.
Ademais da clasificación final do torneo, que se resolverá mediante encontros individuais, elaborarase unha clasificación do round separada por categorías que será remitida á Federación Galega.
O Club Arco Narón outorgará un Trofeo Especial ás mellores puntuacións do round sobre diana tripla vertical, tanto en recurvo como en composto. Ademais, a organización garante podio para os tres primeiros postos de cada categoría.