Convenio firmado entre la Diputación y Exponav sufragando sus gastos con 125.000 euros

Se financian servicios de atención al público, divulgación de la actividad de Exponav y obras de conservación y mantenimiento del edificio de Herrerías.

El presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, y el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar, han firmado un convenio para financiar las actividades de la Fundación y del Museo de la Construción Naval (Exponav) durante 2026. Así, el Gobierno provincial destinará 125.000 euros con este fin.

Tal y como ha trasladado la Diputación en una nota de prensa, este centro museístico cuenta con una exposición científico-técnica sobre la historia y evolución de la construcción naval, que cuenta con una «gran tradición» de la comarca de Ferrolterra y que sirve además como «punto de encuentro» entre la sociedad, industria, comunidad educativa y la científica.

Formoso ha destacado que la Exponav es «un museo de referencia en su ámbito en toda España y un importante recurso turístico y educativo para Ferrol para una comarca en la que la construcción naval forma parte de su ADN».

Así, con el apoyo del Gobierno local se podrán mantener los servicios de atención al público, guías, visitas escolares, actividades y talleres, acciones de comunicación y divulgación de sus actividades, así como la realización de distintos trabajos de conservación y mejora del edificio de Ferrerías, como las realizadas en la Sala Carlos III.