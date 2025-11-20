A Deputación da Coruña prorroga o programa MercaNaVila debido á gran acollida

O éxito da iniciativa supera as previsións: as vendas xa superan os 9,6 millóns de euros e descargáronse 80.000 bonos.

Formoso en Noia

A Deputación da Coruña decidiu ampliar ata o 3 de decembro o prazo de vixencia do programa MercaNaVila, tras rexistrar unha resposta extraordinaria por parte da cidadanía e do comercio de proximidade das distintas comarcas da provincia. A decisión atende tamén ás peticións trasladadas por varios concellos e pola Federación Galega de Comercio, que recolle as demandas das asociacións locais.

O presidente Valentín González Formoso explicou que desde o seu lanzamento o pasado 20 de outubro, MercaNaVila superou con creces as previsións iniciais: rexistráronse preto de 80.000 bonos descargados, máis de 156.000 operacións de compra e un volume de vendas superior aos 9,6 millóns de euros. Participan na iniciativa 1.188 establecementos adheridos nas vilas e concellos de menos de 20.000 habitantes de toda a provincia.

Dotado cun orzamento de 6 millóns de euros, MercaNaVila ten como obxectivo impulsar o consumo no comercio local e apoiar ao tecido económico dos concellos máis pequenos da provincia da Coruña. Ata o momento, máis de 2 millóns de euros en descontos xa foron aplicados, xerando un impacto directo na dinamización comercial e no mantemento do emprego local.

O programa está a ter unha incidencia especialmente positiva no rural e nos municipios de menor poboación, que son os principais beneficiados. MercaNaVila contribúe a dinamizar as rúas das vilas, atraendo clientela que noutros momentos se desprazaría ás grandes cidades para realizar as súas compras e, incluso, favorecendo o efecto contrario: que persoas das urbes se acheguen ás vilas da provincia a facer as súas compras. Desta forma, a iniciativa reforza a actividade económica nos núcleos máis pequenos e axuda a manter vivo o comercio de proximidade. A adhesión de comercios en todas as comarcas garante unha participación ampla e equilibrada, e permite xerar un efecto multiplicador nas economías locais, fortalecendo o tecido comercial da provincia. O programa reflicte así o compromiso da Deputación da Coruña coa dinamización do rural, a cohesión territorial e a competitividade do pequeno comercio, elementos fundamentais para garantir un modelo de desenvolvemento sostible e equilibrado.

A ampliación do prazo de MercaNaVila permitirá ademáis aos consumidores aproveitar os período das ofertas do Black Friday, conseguindo un desconto adicional nas súas compras, e anticipar as súas compras de cara ao Nadal.

A Deputación, en colaboración coa Federación Galega de Comercio, agradece a implicación dos concellos e das asociacións de comerciantes na difusión e posta en marcha dun programa que está a chegar a todos os recunchos da provincia, incluídos aqueles con menor densidade de poboación. MercaNaVila enmáracse nunha estratexia máis ampla da institución provincial para fortalecer o comercio de proximidade e apostar pola dinamización socioeconómica do rural da provincia.

MercaNaVila, descontos de 100 € para dinamizar o comercio local

Cada bono MercaNaVila permite descontos de ata 100 euros por persoa, aplicando un desconto directo de entre 5 e 15 euros no momento da compra. O obxectivo é facilitar o acceso a produtos e servizos de proximidade, ao tempo que se incentiva o consumo nos establecementos participantes. Perruquerías, tendas de moda, librerías, ferreterías, tendas de electrodomésticos, ópticas, xoierías…son moitos os negocios que se sumaron ao programa.

A través da plataforma web oficial ( https://mercanavila.gal/ ), as persoas usuarias poden descargar gratuitamente os seus bonos, consultar os comercios adheridos e localizar os establecementos máis próximos por concello ou sector.

