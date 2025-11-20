El acceso a la laguna de A Frouxeira en Valdoviño, cortado al tráfico el viernes 21

El vial del paseo de la laguna de A Frouxeira, entre el camping municipal de Valdoviño y el inicio de la senda de tierra, quedará cortado al tránsito rodado durante la jornada de este viernes día 21 de noviembre, a partir de las 7:30 horas. En ese tiempo, se llevarán a cabo los trabajos de aglomerado del firme incluidos en el proyecto de la Diputación de A Coruña para habilitar la senda peatonal y ciclista entre A Frouxeira y el campo de fútbol de Meirás.

A lo largo de esta semana, los operarios están realizando trabajos previos que imponen restricciones puntuales para la circulación rodada, tal y como este ayuntamiento había avanzado la semana pasada. El viernes, se procederá al aglomerado, lo que obligará a cortar la vía durante todo el día. El Ayuntamiento en un comunicado pide disculpas de antemano por las molestias que pueda generar la medida.

