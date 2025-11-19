Mugardos presenta la programación cultural de Nadal con actividades para todas as idades

O Concello de Mugardos xa ten en marcha a programación cultural de Nadal, un calendario que combina música, tradición, actividades infantís e propostas de carácter social, co obxectivo de ofrecer alternativas de lecer para todas as idades e reforzar o ambiente festivo no municipio durante as próximas semanas.
A programación arrincou o 15 de novembro coa actuación da Rondalla Mugardesa e a Rondalla de Cedeira no Seixo, e 16 de novembro coa Coral Estelas do Mar e a rondalla Só Elas en San Xoán. Durante todo o mes de novembro e inicios de decembro haberá actuacións musicais en distintos espazos municipais, entre elas a intervención de varias rondallas no Local de Maiores, o Casino Mugardés e San Xoán, así como a presentación do Calendario Solidario contra o cancro o 29 de novembro no Casino.
As actividades destinadas ó público infantil terán un peso destacado. O 16 de decembro celebrarase un contacontos para nenas e nenos de 3 a 6 anos na Biblioteca Municipal, mentres que o 18 de decembro organizarase un obradoiro creativo para menores de 7 a 12 anos. A estas propostas súmanse a audición da Escola de Música prevista para o 19 de decembro, e o concerto conxunto da Rondalla Mugardesa e a Coral Estelas do Mar o 20 de decembro na igrexa de San Xiao de Mugardos.
Un dos momentos máis esperados da programación será o desfile e a recepción de Papá Noel, que terá lugar o 21 de decembro en colaboración coa Asociación Caramuxo, con final no Casino Mugardés. Xa en xaneiro, o día 5, celebrarase a tradicional Recepción Real e a Festa de Reis Magos, que está previsto que inclúa tamén actos en San Xoán e Franza.
A concelleira de Cultura, Begoña Gómez, destacou a importancia desta programación para dinamizar o municipio nunha época especialmente significativa. “Queremos que Mugardos viva un Nadal cheo de cultura, música e actividades pensadas para todas as idades. Esta programación combina tradición e creatividade, e é froito do traballo conxunto de moitas entidades culturais e sociais do municipio” apuntou. A edil subliñou ademais o compromiso do Concello cunha oferta cultural accesible e diversa. “O noso obxectivo é que cada veciña e veciño atope nesta axenda unha actividade para gozar: desde os máis pequenos, que poderán participar en talleres e contos, ata quen goza da música tradicional ou dos concertos corais que son xa un aceno de identidade destas datas” sinalou.
O Concello de Mugardos anima á cidadanía a participar nas distintas actividades e lembra que a programación completa irase anunciando a través das redes sociais do Concello a medida que se acheguen os días de celebración.