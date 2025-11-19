Ocho empresas presentan oferta para las obras en Ferrol de la ciudad náutica en A Cabana

19 noviembre, 2025 Dejar un comentario 79 Vistas

El concejal de Contratación de Ferrol Javier Díaz Mosquera, informó que un total de ocho empresas presentaron oferta para la licitación de las obras del proyecto básico y de ejecución de la Ciudad náutica de A Cabana por un importe de 1.777.966,73 euros.

Tal y como ya se avanzó la Ciudad náutica de A Cabana combinará los deportes náuticos con la recuperación del patrimonio histórico industrial en una parcela de 13.000 metros cuadrados que comparten clubes de remo de San Felipe y A Cabana, Sección de vela do Grupo Bazán y el Club de Actividades Subacuáticas Ferrol.

El proyecto, que nace de la tradición marítima que tiene Ferrol, permitirá recuperar un espacio para los deportes náuticos y para el disfrute de todos los ferrolanos. Es un proyecto ambicioso, que pondrá en valor la relación de la ciudad con el mar, pudiendo disfrutar de las competiciones y también del nuevo paseo y zonas verdes.

Está prevista la rehabilitación de los seis edificios y la creación de una ruta circular con el que, además, se abrirá a la ciudadanía la futura ciudad náutica de A Cabana. Así, cualquier persona podrá ir desde La Graña la A Cabana, A Malata, Ferrol Vello, A Magdalena, Esteiro y Caranza a través de una senda verde y un carril bici de 10 kilómetros.

Las obras, que comenzarán en el 2026, tienen un plazo de ejecución de 14 meses.

Lea también

El Racing de Ferrol comienza las obras de su Ciudad Deportiva en Mandiá

A finales de la pasada semana comenzaron las obras de construcción de la Ciudad Deportiva del …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *