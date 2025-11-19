Ocho empresas presentan oferta para las obras en Ferrol de la ciudad náutica en A Cabana

El concejal de Contratación de Ferrol Javier Díaz Mosquera, informó que un total de ocho empresas presentaron oferta para la licitación de las obras del proyecto básico y de ejecución de la Ciudad náutica de A Cabana por un importe de 1.777.966,73 euros.

Tal y como ya se avanzó la Ciudad náutica de A Cabana combinará los deportes náuticos con la recuperación del patrimonio histórico industrial en una parcela de 13.000 metros cuadrados que comparten clubes de remo de San Felipe y A Cabana, Sección de vela do Grupo Bazán y el Club de Actividades Subacuáticas Ferrol.

El proyecto, que nace de la tradición marítima que tiene Ferrol, permitirá recuperar un espacio para los deportes náuticos y para el disfrute de todos los ferrolanos. Es un proyecto ambicioso, que pondrá en valor la relación de la ciudad con el mar, pudiendo disfrutar de las competiciones y también del nuevo paseo y zonas verdes.

Está prevista la rehabilitación de los seis edificios y la creación de una ruta circular con el que, además, se abrirá a la ciudadanía la futura ciudad náutica de A Cabana. Así, cualquier persona podrá ir desde La Graña la A Cabana, A Malata, Ferrol Vello, A Magdalena, Esteiro y Caranza a través de una senda verde y un carril bici de 10 kilómetros.

Las obras, que comenzarán en el 2026, tienen un plazo de ejecución de 14 meses.