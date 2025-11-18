Los Premios de Emprendimiento de la UDC galardonan los trabajos fin de grado y de máster de dos alumnas del Campus Industrial de Ferrol

Clara Souto Ferreiro e Irene Rodríguez Ríos acaban de ganar su respectivo galardón en la segunda edición de los Premios Universitarios a Trabajos Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y Tesis de Doctorado en materia de emprendimiento defendidos en la Universidade da Coruña (UDC) en el curso académico 2024/25.

Esta iniciativa, se integra en el marco de un convenio de colaboración entre la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia y las tres universidades públicas gallegas para la promoción y el apoyo al emprendimiento entre la comunidad universitaria.

Clara Souto Ferreiro (A Coruña, 2003) alcanzó el primer premio, dotado con un cheque por valor de 800 euros, en el área de conocimiento “Artes y Humanidades” y en la categoría de “Trabajo Fin de Grado (TFG)”, con el proyecto “Desarrollo de la estrategia de branding para una marca de creación propia: el caso de Beboppy”, dirigido por los profesores Verónica Crespo Pereira y Joaquín Enríquez Díaz. En este trabajo, a ya escalonada en Gestión Industrial de la Moda, titulación que se imparte en la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol, desarrolla la estrategia de branding de Beboppy, una marca propia enfocada en el bienestar femenino, incluyendo su identidad de marca y el plan de comunicación para su lanzamiento. “La metodología combina investigación teórica sobre el branding y el comportamiento de las personas consumidoras de moda con un desarrollo práctico que analiza el contexto de la marca, su entorno competitivo y las especificaciones del producto”, explica Clara Souto Ferreiro.

Con todo, Beboppy, una marca propia centrada en el bienestar de las mujeres y en el desarrollando de prendas que les ayuden a aliviar los dolores durante la fase menstrual, nació en el marco del Programa de Emprendimiento Santander X Explorer UDC en el año 2023 y consiguió el galardón al Mejor Proyecto Empresarial en la categoría “Universidad” en los Premios Emprende Xove Minimarket 2024 que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra (AJE Ferrolterra).

Irene Rodríguez Ríos (Pontevedra, 2002) alcanzó el primer premio, dotado con un cheque por valor de 800 euros, en el área de conocimiento “Ingeniería y Arquitectura” y en la categoría “Trabajo Fin de Máster (TFM)”, con el proyecto “Rediseño de la orfebrería tradicional gallega para joyería de alta gama: patrimonio e innovación en el diseño de producto”, dirigido por los profesores Pablo José Fernández Galdo y Rodrigo Martínez Rodríguez. Tal y como explica la antigua alumna del máster en Ingeniería de Diseño Industrial, titulación que se imparte en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) del Campus Industrial de Ferrol, “el trabajo nace de la idea de reivindicar la orfebrería tradicional gallega como fuente de inspiración para el diseño actual, explorando su reinterpretación dentro del campo de la joyería de alta gama”. El proyecto presenta un modelo de emprendimiento cultural innovador que trasciende la visión del diseño como ejercicio estético para convertirlo en una estrategia integral de negocio, situándolo como canal de transmisión cultural y motor de desarrollo económico del siglo XXI.

A día de hoy, Irene Rodríguez Ríos cursa el máster en Tecnología Textil y Moda Sostenible en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

Foto: Clara Souto Ferreiro, a la izquierda, e Irene Rodríguez Ríos, a la derecha, recibieron su respectivo premio en un acto que tuvo lugar en el campus coruñés, la finales de octubre, durante la I Feria de Emprendimiento y de Apoyo al Empleo desarrollada en el marco del Programa IMPULSA-T de la Universidade da Coruña (UDC).



