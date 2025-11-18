Ferrol eleva a 55 millones de euros el gasto hasta el tercer trimestre de 2025

«Es el mayor grado de ejecución presupuestario del tercer trimestre de los últimos años«, afirmó la concejala de Hacienda.

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, dio cuenta este martes en la comisión del área del informe de ejecución del presupuesto en el tercer trimestre de 2025. “Es el mayor grado de ejecución presupuestario del tercer trimestre de los últimos años”, afirmó a edila.

Así, reveló que “la licitación alcanzó los 240 millones de euros, están comenzando a ejecutarse los grandes proyectos de ciudad como Abrir Ferrol al mar y la Ciudad del Deporte”, junto, también, los temas del día a día, con la regularización de los servicios que están sin contrato para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los vecinos. Además, desde enero y hasta 30 de septiembre se gastaron más de 55 millones de euros y la inversión ejecutada hasta el tercero trimestre es de 7,5 millones de euros.

“Seguimos la hoja de ruta fijada, cada año un presupuesto que refleje las inversiones precisas para hacer realidad los proyectos de ciudad comprometidos con los ferrolanos”, afirmó la concejala de Hacienda.