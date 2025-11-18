Aprobación inicial en Ferrol del proyecto de expropiación por tasación de los bienes en la c/Penas de Guitín

El BOP ha publicado la aprobación inicial del Proyecto de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos necesarios para completar la urbanización parcial de la calle Penas de Guitín, en el cruce con la carretera de Catabois.

Dicho expediente expediente se expone ahora al público por el plazo de un mes, contado a partir de la publicación siguiente a la inserción en el Diario Oficial de Galicia, para que aquellas personas que puedan resultar interesadas formulen las observaciones y reclamaciones que juzguen convenientes, en particular en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos, debiendo presentar la documentación acreditativa de su derecho en el citado plazo.

El expediente puede consultarse en las oficinas del Negociado de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de Ferrol, sitas en la calle María, núm. 52-54, 5º piso, en horario de 9:00 la 14:00 horas, y en el Tablero de Anuncios de la página web del Ayuntamiento.

La Xunta de Gobierno local aprobó el pasado 16 de junio este proyecto de expropiación por tasación conjunta de los bienes y derechos necesarios para completar la urbanización parcial de la calle Penas de Guitín. El Ayuntamiento de Ferrol es la entidad expropiadora y beneficiaria de la misma, que se efectúa en virtud de las competencias atribuidas por la legislación para la ejecución del planeamiento urbanístico. El PGOM recoge la regularización viaria en suelo urbano consolidado de la calle Penas de Guitín, lo que obliga a la adquisición de los terrenos para la ejecución del contenido del plan.

La actuación afecta a dos parcelas de titularidad privada con una superficie total afectada de 186 metros cuadrados. El terreno se localiza en el ámbito del suelo urbano consolidado, correspondiéndose al sistema local viario, por lo que para la ampliación del vial previsto es necesaria la obtención de estos terrenos de propiedad privada. Según la tasación realizada, el Ayuntamiento de Ferrol abonará 18.786,07 euros a los propietarios.