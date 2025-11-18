Abierta en Ferrol la selección de beneficiarios al programa integrado de empleo ´25-´26

El Ayuntamiento de Ferrol ha iniciado la selección de personas participantes en el Programa integrado de empleo municipal 2025/26, programa cofinanciado por la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Las personas interesadas en participar deberán cumplir necesariamente dos requisitos: estar inscritas en el Servicio Publico de Empleo y encontrarse en situación de desempleo. Además, tener su residencia en el Ayuntamiento de Ferrol. Las acciones de este programa se llevarán a cabo principalmente en el Centro de Empleo del ayuntamiento y durante el mismo las personas seleccionadas contarán con un tutor que será su referencia en el proceso de inserción laboral.

El programa comprende un completo grupo de acciones entre ellas, información, orientación y asesoramiento, formación transversal, prácticas profesionales no laborales en empresas. Y con respecto a la formación específica habrá diez itinerarios: gestión logística y de almacén, dependiente de establecimientos comerciales, técnicas de limpieza y camarero de pisos, auxiliar de reposición y caja, comercialización y venta de productos de carnicería, actividades básicas en las secciones de frescos: panadería y frutería, comercialización y venta de productos de pescadería, actividades básicas de hostelería: cocina y servicios, actividades básicas chacinería y apoyo en tienda y trabajador polivalente de mantenimiento de edificios.

También están contempladas medidas complementarias, como informática, igualdad entre mujeres y hombres manipulación de alimentos, y técnicas de búsqueda de empleo, entre otras.

Para aquellos colectivos con nivel bajo de cualificación, que carezcan de los estudios mínimos, se dotará de una formación de apoyo que ayude a estos colectivos a superar esta barrera formativa, tanto a través de las pruebas de la ESO/ESA, o bien de las pruebas de obtención de las Competencias clave (especialmente de nivel 2). En cuanto a la fase de prácticas profesionales no laborales en empresas, el Ayuntamiento de Ferrol contará de nuevo con la ayuda de buena parte de las empresas del territorio.

El objetivo de inserción laboral previsto de las personas que participen en el programa integrado será del 45%, y los colectivos de personas desempleadas a los que se dirige serán: personas con discapacidad, personas beneficiarias del tramo de inserción de la Risga y personas en riesgo de exclusión social, mujeres con la condición de víctimas de violencia de género, personas migrantes con una autorización de residencia por arraigo socioformativo, menores de 30 años, personas desempleadas mayores de 52 años, personas desempleadas perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o RAI, mujeres, personas desempleadas de larga duración y personas inmigrantes.

El Programa integrado de empleo del Ayuntamiento de Ferrol 2025/26 establece el pago de una bolsa consistente en 10 euros por día de asistencia a las acciones del programa.