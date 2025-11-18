El barrio ferrolano de Ultramar celebra la segunda edición de ‘Sabores de Outono’

Cinco establecimientos hosteleros ofrecerán tapas a tres euros el viernes 21 y sábado 22 de noviembre al amparo de esta iniciativa que exalta productos típicos de esta época del año.

El viernes 21 y sábado 22 de noviembre tendrá lugar en el barrio de Ultramar la segunda edición de Sabores de Outono, un evento en el que colabora el Ayuntamiento de Ferrol y que está organizado por la Asociación Ultramar Village. A través de esta cita gastronómica se exaltarán los sabores típicos de esta época del año.

Los cinco establecimientos participantes -Rincón Maya, Penda’s 130, La Martina, Restaurante Alfonso e Mesón A Canfurnada– ofrecerán desde el mediodía del viernes hasta la noche del sábado tapas a un precio único de tres euros con un denominador común: homenajear los productos y sabores propios del otoño, combinando las elaboraciones más tradicionales con otras más innovadoras.

Las personas participantes entrarán en el sorteo de vales de cena por valor de 100 euros en cada local participante, lo que supone sortear un total de 1.200 euros en estos premios.