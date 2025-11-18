Histórico triplete español y triunfo de David Cantero en la Copa del Mundo de Florianópolis 2025

El triatlón español vivió un día histórico en la Copa del Mundo de Florianópolis 2025 con el triplete de Sara Guerrero, Marta Pintanel y Miriam Casillas y la victoria de David Cantero en la prueba masculina.

La Copa del Mundo de Florianópolis 2025 pasará a la historia del triatlón español. En una jornada inolvidable en Brasil, la selección firmó un triplete femenino sin precedentes gracias a las medallas de Sara Guerrero (oro), Marta Pintanel (plata) y Miriam Casillas (bronce).

En la prueba masculina, David Cantero redondeó el día con una victoria brillante, completando una gira sudamericana sobresaliente.

La carrera femenina abrió la jornada en Jurerê Beach, donde desde el segmento ciclista ya se intuía un desenlace muy favorable para las españolas. Las tres se situaron en el grupo delantero y, al llegar a la T2, aceleraron juntas, rompiendo por completo la prueba.

En apenas unos metros aumentaron la diferencia con el resto de competidoras, marchándose hacia una triple escapada que acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos del triatlón español reciente.

Finalmente, Sara Guerrero se impuso con autoridad, seguida muy de cerca por Marta Pintanel y Miriam Casillas, que entraron juntas en meta en una imagen ya histórica.

Triplete histórico para España en la élite femenina

El podio al completo con banderas españolas es un reflejo del gran nivel mostrado por el equipo:

Sara Guerrero, en un momento extraordinario, sumó su segundo gran resultado en la gira tras su plata en Viña del Mar.

Marta Pintanel volvió a demostrar la solidez que arrastra desde el inicio del año.

Miriam Casillas, una de las veteranas del equipo, reapareció en lo más alto con un bronce que confirma su calidad.ç

Entre estas tres pruebas en Sudamérica (San Pedro, Viña del Mar y Florianópolis), el equipo femenino suma cinco medallas.

El turno de los hombres: exhibición final de David Cantero

Tras la fiesta femenina llegó la carrera masculina, donde David Cantero respondió a la expectativa con la victoria que llevaba persiguiendo desde el inicio de la gira.

Ya había logrado una plata en San Pedro y un bronce en Viña del Mar, y en Florianópolis completó su objetivo: cerrar con un oro.

El valenciano tuvo que remontar tras la bici, bajándose a casi un minuto del trío escapado. Su carrera a pie fue impecable, marcando el mejor parcial del día y adelantando al grupo delantero en los metros finales. Este triunfo supone su tercera medalla consecutiva en Copas del Mundo en solo tres semanas.

A su lado, el murciano Sergio Baxter volvió a firmar una actuación destacada, terminando sexto y habiendo sumado también una plata en San Pedro. El madrileño Pelayo González finalizó noveno, confirmando la profundidad del nivel español, mientras que Izán Eda y David Castro tuvieron que abandonar por pinchazo en el segmento ciclista.

Balance de la gira sudamericana: 9 medallas para España

El paso de la selección por Sudamérica deja cifras extraordinarias:

3 oros: Guerrero, Cantero, Casillas

4 platas: Cantero, Guerrero, Pintanel, Baxter

2 bronces: Cantero, Casillas

Nueve medallas en tres semanas que consolidan a España entre las potencias del triatlón internacional y refuerzan las opciones de varios nombres de cara a la temporada 2026.

Una jornada para recordar

La Copa del Mundo de Florianópolis 2025 ya se ha convertido en uno de los capítulos más brillantes del triatlón español.

El histórico triplete femenino y el triunfo de David Cantero cierran una gira perfecta y proyectan un futuro cargado de ambición para un equipo que llega a final de año en su mejor momento.