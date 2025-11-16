El Racing supera al Zamora en el fútbol de barro (1-0)

M.V. Un gol de Antón Escobar en la primera mitad le dio los 3 puntos al conjunto verde ante el cuadro zamorano, en partido correspondiente a la 12.ª jornada de la Primera Federación, el cual estuvo muy condicionado por la lluvia caída durante todo el día en Ferrol. Segunda victoria consecutiva, nuevamente con portería a cero, para el Racing en este mes de noviembre, lo que le permite situarse en segunda posición, con 2 puntos menos que el CD Tenerife.

Primera parte muy disputada, con dos buenas noticias para el Racing.

Día de perros en A Malata con la lluvia como protagonista y un campo que se fue poniendo más pesado con el transcurrir de los minutos. Salió el equipo de Pablo López, quien volvía al banquillo tras su sanción, ejerciendo una presión alta sobre la salida de balón del rival, un Zamora que era el primero en avisar tras un disparo de Kike Márquez que se marchaba desviado. Los verdes tuvieron su primera ocasión tras un saque de esquina sacado por Tejera y rematado por Chema, sin encontrar premio.

En pleno diluvio, buena jugada del Racing, incursión por banda izquierda y centro al área de Pascu donde el portero y un defensor visitante se estorbaban, para que un muy atento Antón Escobar rematara a placer para establecer el 1-0 en el luminoso de A Malata. Corría el minuto 22 de partido.

Poco después respondieron los de Óscar Cano con un disparo raso de Merchán en el que se lucía Parera con una gran parada. El Racing no se achicaba y, con una buena jugada entre Escobar y Jairo, con centro de este último hacia un Álvaro Juan que no llegaba por poco en el segundo palo, los de Ferrolterra volvían a crear peligro sobre la meta rival.

Los de Zamora querían el empate; volvía a sumarse al ataque Merchán con otro disparo raso, pero el meta Parera, uno de los baluartes de este Racing, volvía a estar muy seguro a pesar de la gran cantidad de agua que dificultaba la difícil labor de los porteros en el día de hoy.

Poco después, llegaba la polémica: codazo de Kike Márquez sobre Tejera, el árbitro mostraba amarilla. Pidió la roja el Racing, consultó la pantalla el colegiado y ratificó su decisión de simplemente amonestar al jugador visitante.

Álvaro Peña disparaba una falta algo desviada, antes de que en el tiempo de descuento, el colegiado mostrara la segunda tarjeta amarilla al visitante Carbonell, tras una chilena que impactaba de lleno en el cuerpo de Parera. Con victoria local en un partido muy igualado, se llegaba al tiempo de descanso.

Ni dominio, ni sufrimiento, en la segunda mitad.

Quizás se esperaba más de los de Pablo López en una segunda parte donde los ferrolanos jugaron con superioridad numérica. Aunque no es menos cierto que el estado del campo no aconsejaba excesivas florituras, más allá de controlar el partido y evitar acercamientos del rival, algo que el cuadro verse sí consiguió.

Comenzaron los locales atacando en la reanudación, forzando dos córner que no llevaron peligro a la portería del Zamora. Con mucho centrocampismo y con cada vez más barro discurrían un partido al que se incorporaban Álvaro Mardones y Gelardo en lugar de Álvaro Ramón y de Álvaro Peña. Escobar, que cuajó un buen partido, ofrecía su último servicio de la tarde con un centro que acababa en las manos del portero rival. Poco después era sustituido por Álvaro Giménez, en una ventana donde Jairo también le dejaba su sitio al joven Azael.

Buscaba estirarse el Zamora, aunque sin mucho ímpetu ni peligro, más allá de un centro desde la izquierda que acababa en un córner del que no pudieron sacar ningún provecho. En la recta final se lesionaba el central racinguista Chema, entrando Artetxe en su lugar. Ya a la desesperada, los zamoranos colgaban un balón al área en la última jugada del encuentro y reclamaban (por pedir que no quede…), un posible penalti tras un choque de cabezas. El colegiado acudió a la pantalla, desestimó la petición visitante y decretó el final de un encuentro que se saldaba con victoria por la mínima para el conjunto de Pablo López.

Más oficio que buen juego en las últimas dos victorias del equipo.

Importante victoria del Racing para seguir en la buena línea de resultados y no perder mucho de vista al líder, el CD Tenerife, al que tiene a tiro, concretamente a 2 puntos. Los últimos dos encuentros del equipo verde fueron parecidos, con más control de juego con fútbol vistoso, aunque también hay que decir que los terrenos de juego y la climatología no animaban a demasiadas florituras. 6 puntos en los últimos 2 encuentros, con 3 goles a favor y 0 en contra.

Buenos números para preparar la visita del próximo domingo a las 16:00 a Barakaldo para medirse a un correoso equipo local en Lasarre. Un partido a buen seguro complicado para el que los verdes buscarán entrenar de la mejor forma posible esta semana, aunque los campos empiezan a sufrir los rigores de las lluvias y la futura Ciudad Deportiva está aún «en pañales» y sin apenas información por parte del club sobre las obras en la misma.