El Valdetires Ferrol cae a balón parado ante el Segosala

El Valdetires Ferrol sigue sin dar con la tecla con el gol y eso les ha salido caro en su visita al Segosala, cayendo por 3-1, en la 9ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Pedro Delgado (Segovia).

Las ferrolanas tuvieron el control del juego durante casi todo el primer periodo, con ocasiones claras que no conseguían materializar, ante un conjunto segoviano que no llegaba con peligro en ningún momento, pero el marcador no acababa de abrirse.

Una de las claves del partido fueron las faltas, al consumir el Valdetires Ferrol sus cinco faltas y, cuando quedaban solo dos minutos para el descanso cometían la sexta. Natali salía a la pista para ponerse bajo palos en el doble penalti, adivinándole las intenciones a Alejandra, pero esta era capaz de anotar el 1-0 en el rechace y, tan solo un minuto después, hacían la séptima falta y Alba no perdonaba desde los diez metros para dejar el marcador al descanso en 2-0.

Con esta losa afrontaba el Valdetires Ferrol el segundo periodo, lanzándose al ataque para intentar recortar distancias, pero, en una jugada de falta en el borde del área, Alba volvía a marcar, subiendo el 3-0.

A pesar de este resultado adverso, las ferrolanas no bajaban los brazos y a falta de seis minutos Ana López recortaba distancias con el 3-1 e iban a por todas ya en la recta final con la portera-jugadora en pista, pero el Segosala cerraba el partido con el definitivo 4-1 con un gol de Sara.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol ocupa el 9º puesto de la tabla, con 12 puntos. Para la próxima jornada las ferrolanas recibirán al Grupo Forma-T Vilalba, en un partido que se disputará el sábado 22, a las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Segosala: Sonio, Sandra, Paula, Alba, Claudia – también jugaron – Cristina, María, Eva, Sara y Alejandra.

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Ana López, Patri Corral, Tere, Paula Alonso – también jugaron – Natali, Iria, Monti, Irene, Laura y Simone.

Árbitros: Sherezade Merino y David Lorente, junto con Daniela Crespo como asistente (Comité castellano leonés). Amonestaron a las visitantes Ana López y Simone, como a su entrenador Manu Lombardía.

Goles: 1-0 Alejandra min.18, 2-0 Alba (doble penalti) min.19, 3-0 Alba min.27, 3-1 Ana López min.34, 4-1 Sara min.38.

Pabellón: Pedro Delgado (Segovia).