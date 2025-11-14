La Asociación de Veciños de Doniños acogió, este viernes, el Certamen de Corales de Navidad

14 noviembre, 2025 Dejar un comentario 95 Vistas

Fot. Galicia Ártabra-«Nas ondas do mar»

La Asociación de Veciños de Doniños fue este fin de semana el escenario del Certamen de Corales de Navidad, organizado por segundo año consecutivo por la Concejalía de Política Social. El acto, presentado por Joaquín Enríquez, reunió a numeroso público y a diversas formaciones musicales del entorno en una tarde del viernes, 14 de noviembre, dedicada al espíritu navideño, ya cercano, y a la tradición coral.

Entre los asistentes se encontraban la concejala de Política Social, Rosa Beceiro, el concejal de Zona Rural, José Tomé, y el presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural de Ferrol, Manuel Sendón, que quisieron acompañar a las agrupaciones participantes y mostrar su apoyo a este tipo de iniciativas culturales.

Fot.Galicia Ártabra-«Alecrín» de Brión

El certamen contó con la actuación de la «Rondalla de Mulleres Santa Uxia , de Mandía», la «Coral Alecrín , de Brión» y la «Rondalla Nas Ondas do Mar», que ofrecieron un variado repertorio de canciones propias de estas fechas, despertando los aplausos y el entusiasmo del público.

Fot. Galicia Ártabra «Mulleres Santa Uxia» de Mandía.

La jornada concluyó con una «chocolatada» para todos los asistentes, que puso el broche final a una tarde festiva marcada por la música, la convivencia y el espíritu navideño.

Lea también

José Montaña Louzao e Pablo Escudero Abenza gañan o Torrente Ballester da Deputación da Coruña

O XXXVII Premio Torrente Ballester de narrativa, convocado polo departamento de Cultura da Deputación da …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *