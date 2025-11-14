La Asociación de Veciños de Doniños acogió, este viernes, el Certamen de Corales de Navidad

La Asociación de Veciños de Doniños fue este fin de semana el escenario del Certamen de Corales de Navidad, organizado por segundo año consecutivo por la Concejalía de Política Social. El acto, presentado por Joaquín Enríquez, reunió a numeroso público y a diversas formaciones musicales del entorno en una tarde del viernes, 14 de noviembre, dedicada al espíritu navideño, ya cercano, y a la tradición coral.

Entre los asistentes se encontraban la concejala de Política Social, Rosa Beceiro, el concejal de Zona Rural, José Tomé, y el presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos de la zona rural de Ferrol, Manuel Sendón, que quisieron acompañar a las agrupaciones participantes y mostrar su apoyo a este tipo de iniciativas culturales.

El certamen contó con la actuación de la «Rondalla de Mulleres Santa Uxia , de Mandía», la «Coral Alecrín , de Brión» y la «Rondalla Nas Ondas do Mar», que ofrecieron un variado repertorio de canciones propias de estas fechas, despertando los aplausos y el entusiasmo del público.

La jornada concluyó con una «chocolatada» para todos los asistentes, que puso el broche final a una tarde festiva marcada por la música, la convivencia y el espíritu navideño.