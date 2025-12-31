El virus respiratorio sincitial alcanza en Galicia una positividad del 5,7 %

Compartir Facebook

Las áreas sanitarias que cuentan con un mayor número de personas ingresadas son la de Vigo con 26, Santiago de Compostela y Barbanza con 21, y la de Ourense, Verín y el Barco de Valdeorras con 17.

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) alcanzó una tasa de positividad del 5,7% en la semana 52 (que finalizó el 28 de diciembre), manteniendo así una ligera tendencia ascendente desde que en la semana 50 había comenzado su ola, al superar por primera vez el umbral del 3% y registrar un 3,7%. Con todo, continúa siendo inferior a la observada en las tres temporadas anteriores.

En esta última semana, la tasa de consultas en atención primaria por bronquiolitis aguda disminuyó un 9,6% en el global de los menores de dos años, por la ausencia de consultas en los menores de 2 meses, quedando en un valor de 536,4 consultas por cada 10 5 habitantes. Sin embargo, esta tasa aumentó en la cohorte de los nacidos entre abril y septiembre (un 19,5%) y en el grupo de los menores de 6 meses (un 10%).

En el caso de las hospitalizaciones, las tasas disminuyeron con respecto a la semana anterior. En el caso de los menores de 2 años la tasa inscrita fue de 25 ingresos por cada 10 5 habitantes, y en el caso de las personas de 60 y más años fue de 1,2 ingresos por cada 10 5 habitantes.

Con todo, estos datos deben ser analizados con cautela a la espera de la evolución de la onda, ya que en la actualidad hay un total de 100 personas ingresadas en los hospitales gallegos con una prueba positiva por virus respiratorio sincitial, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. El 70% de estos pacientes son personas mayores de 60 años y el 10% de las hospitalizaciones se correspondían con menores de un año.

Respeto de las áreas sanitarias que cuentan con un mayor número de personas ingresadas, destaca la de Vigo con 29 hospitalizados, seguida de la de Santiago de Compostela y Barbanza con 26 personas, y la de Ourense, Verín y el Barco de Valdeorras con 17 ingresados.

Coberturas de vacunación frente al VRS

En la actualidad, la comunidad cuenta con un total de 9.888 personas inmunizadas frente al virus respiratorio sincitial. Así, los datos del Observatorio de Salud Pública precisan que más del 97% de los menores nacidos en campaña ya recibieron su vacuna.

Hace falta recordar que la campaña para esta población está abierta hasta lo próximo 31 de marzo de 2026, siendo vacunados en el propio hospital en las 24-48 horas posteriores al nacimiento. Por su parte, la cobertura de inmunización alcanzada en recaptación (niños y niñas menores de 6 meses al inicio de la campaña) supera ya el 94,6%.

El ensayo Sincigal ya cuenta con más de 16.000 participantes

El pasado 20 de noviembre el sistema sanitario público gallego puso en marcha el ensayo clínico Sincigal, un estudio pionero que tiene por objetivo evaluar la reducción de las hospitalizaciones por mor virus respiratorio sincitial entre la población adulta.

Así, hasta el próximo 31 de enero estará abierta la fase de reclutamiento para todas aquellas personas mayores de 18 años que deseen participar en el estudio. El listado de los centros participantes en este ensayo se encuentra actualizado en la web (www.sincigal.com). Asimismo, en este enlace también se pueden consultar los puntos hospitalarios de referencia a los que pueden acudir todos los interesados, sin necesidad cita previa.

En la actualidad un total de 16.464 personas ya participaron en el ensayo, siendo el 87,6% personas de 60 o más años.