A AVV Ultramar, Ferrol, organiza un curso homologado de primeiros auxilios e uso de DESA

A formación é gratuíta e conta co apoio da Concellería de Participación Cidadá do Concello de Ferrol.
A Asociación Veciñal Ultramar vén de anunciar a posta en marcha dun curso homologado de primeiros auxilios e iniciación ao uso de desfibriladores semiautomáticos (DESA), aberto á participación da veciñanza. A actividade ten carácter gratuíto, grazas á cofinanciación da AVV Ultramar e da Concellería de Participación Cidadá do Concello de Ferrol.
O curso terá como obxectivo formar ás persoas asistentes nas técnicas básicas de atención ante emerxencias sanitarias, tanto no ámbito doméstico como comunitario. Entre os contidos inclúense:
Avaliación inicial da vítima e activación dos servizos de emerxencias. Reanimación cardiopulmonar (RCP) básica. Atención a hemorraxias, queimaduras, golpes e feridas. Actuación ante atragoamentos e perdas de consciencia e introdución ao uso seguro do desfibrilador externo semiautomático (DESA).
A actividade levarase a cabo o domingo 30 de novembro, de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas, nas instalacións da entidade na rúa Sartaña, 20. A formación estará impartida por persoal cualificado e acreditado, e ao rematar o curso as persoas participantes recibirán o certificado oficial homologado correspondente.
As prazas son limitadas, polo que se recomenda realizar a inscrición canto antes. As persoas interesadas poden anotarse chamando ao 981 372 743 ou escribindo un correo a avvultramar@gmail.com.