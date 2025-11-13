Mugardos continúa con la revisión del alumbrado público aplazada por los efectos del temporal

13 noviembre, 2025 Dejar un comentario 252 Vistas

El Concello de Mugardos informa que continúan los trabajos de revisión integral del alumbrado público en todo el municipio, solicitados por la concejalía de Obras, Servicios, Medio Ambiente y TICs, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los vecinos.

En los últimos días, los temporales de viento y lluvia registrados en la zona obligaron a reordenar las prioridades de actuación, ya que surgieron nuevas incidencias derivadas de las condiciones metereológicas. Estas incluyeron la caída de ramas, pequeños desprendimientos y daños puntuales en vías y mobiliario urbano.

Tanto la empresa concesionaria del servicio de iluminación pública como el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) y la brigada municipal de obras están trabajando de forma coordinada para resolver las incidencias más urgentes y restablecer la normalidad cuanto antes.

El concejal delegado, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, destacó que «la revisión del alumbrado continúa activa, pero es evidente que los temporales obligaron a priorizar actuaciones de seguridad y emergencia. Agradecemos la comprensión de los vecinos y seguimos trabajando para garantizar un servicio eficiente y seguro en todo el municipio».

