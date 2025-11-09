Vox en Ferrol– ( Enrique Barrera Beitia )

Enrique Barrera Beitia

Los partidos populistas que inician su andadura como anti-sistema se erosionan con rapidez cuando empiezan a gobernar, porque son más de agitación y propaganda que de gestión, y como afirman muchos analistas, prometen orden pero generan caos. Pasó con los que se ubicaban en la izquierda como el Movimiento 5 Estrellas de Italia o Podemos en España, y también con los de extrema derecha en Holanda, Finlandia o Suecia. No es el caso de Italia, porque sencillamente Fratelli no aplica su programa, ni de España, porque Vox acertó al abandonar los gobiernos autonómicos cuando su gestión empezaba a naufragar.

La pregunta que me hago es si Vox, que maneja hábilmente las redes sociales pero carece de equipos de trabajo eficientes para gestionar instituciones, superará el 5% de los votos en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027. En las últimas retuvo el 43% de sus apoyos electorales en las generales (896 votos frente a 2.084), lo que supuso el 2.96%. Si establecemos una relación matemática llegaremos a la conclusión de que para entrar en el concello de Ferrol, Vox tendría que alcanzar en nuestra ciudad el 9.6% de los votos en las elecciones legislativas.

Como vemos a continuación, también empeora los resultados en las otras siete grandes ciudades de Galicia, lo que indica carencia de candidaturas atractivas, siendo Ourense y Ferrol las que salen peor paradas (37.2% y 43.0% respectivamente), y Santiago la mejor (81.2%). Sobre Narón, cabe decir que Vox obtiene un 6.1% en las generales, pero no presentó candidatura.

Pero la variante matemática más sólida es relacionar el voto de VOX a nivel estatal (12.3%) con el obtenido en Ferrol (5.64%), lo que indica que en nuestra ciudad obtiene el 45.5% de la media española.

Las encuestas dan a este partido en torno al 18% en una futuras elecciones generales, con lo que obtendría el 8.2% en generales en Ferrol, y presumiblemente el 3.65% en las municipales. De las demás ciudades, y de acuerdo a este criterio, entrarían Santiago y Narón (si presentasen lista), y estaría cerca de hacerlo en la capital herculina.