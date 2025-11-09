O Parrulo Ferrol pone a la ventas las entradas para el partido ante Córdoba Patrimonio del domingo 16

O Parrulo Ferrol tendrá su nuevo partido delante de su afición en el Pabellón de A Malata, este domingo 16 de noviembre, recibiendo al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en un partido que se disputará a partir de las 13:00 horas.

El apoyo de la afición a los jugadores parrulos en este partido en casa será fundamental para intentar conseguir tres puntos importantes en este primer tramo de la temporada, luchando todos juntos desde el primer momento para intentar conseguir el objetivo final.

En esta ocasión, habrá dos tipos de venta de entrada con precios diferentes: La venta anticipada online, ya disponible en oparrulofs.compralaentrada.com y la venta en la taquilla del Pabellón de A Malata, el domingo una hora antes del inicio del partido, a las 12:00 horas.

Los abonados podrán retirar, sólo de manera online, una entrada adicional para un amigo, con un precio bonificado de 7 euros, para ayudar a que el Pabellón de A Malata sea una caldera para este partido.

El precio de las entradas para este partido en venta anticipada online en oparrulofs.compralaentrada.com será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 10 euros

– Entrada sub-18: 5 euros

– Entrada amigo de abonado: 7 euros (una por abonado, exclusivamente online)

– Menores de 5 años: Gratis

El precio de las entradas en la taquilla del Pabellón de A Malata, que abrirá una hora antes del inicio del partido, será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 15 euros

– Entrada sub-18: 8 euros

– Menores de 5 años: Gratis