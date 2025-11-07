El plan de barrios de Ferrol llega a la AVV de Santa Icía

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron, como cada viernes, con una entidad vecinal para evaluar las actuaciones llevadas a cabo a través del plan de barrios, en este caso con la asociación de vecinos de Santa Icía.

Al amparo de este plan, se podaron más de 42.000 metros cuadrados y se rozaron 26.600 metros cuadrados de maleza, lo que suma en total más de 68.000 metros cuadrados. “Los desbroces siguen siendo una de las principales actuaciones que demandan los vecinos, sobre todo, de cara a la llegada de las lluvias”, apuntó el regidor.

La empresa de limpieza, durante la semana de 27 de octubre a 2 de noviembre, realizó tareas de chapeo y desbroce también en las aceras de todo el barrio, haciendo especial atención a la carretera de la Pallota (3.180 metros), a la pista polideportiva frente al camposanto (3.515 metros cuadrados) y a la zona de parque Ferrol y urbanización de o Boial (8.124 metros).

Además, se ejecutaron tareas de poda, también, en el parque Bruquetas y en la zona verde o Espiño, mejorando la imagen y el estado de los árboles y macizos arbustivos.

Se procedió, asimismo, a la limpieza de los colectores de todo el barrio (112 RSU, 38 amarillos, nueve azules y 10 de vidrio), reparando o sustituyendo aquellos que lo precisaban. Especial atención, también, a los trabajos realizados en la Fonte Cega y en el Vinculeiro-Boial.

El servicio de conservación de mantenimiento de áreas infantiles de juego, biosaludables y de ejercicio al aire libre centró las tareas en la eliminación del óxido de varios elementos de juego, pintando, a continuación, dichos elementos.