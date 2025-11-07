«Ondas de Sabor» ofrece en Valdoviño una sesión formativa sobre el producto del mar

La actividad tendrá lugar el lunes 10 de noviembre a las 18:00 horas en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Valdoviño, con inscripción a través del tlf 633 50 74 99.

El programa Ondas de Sabor que impulsa el Concello de Valdoviño desarrolla un showcooking dirigido por Diego Fernández y Jordi Fernández, del restaurante Fame Kanalla.

Será este lunes 10 de noviembre, a las 18 horas en la sala de exposiciones de la casa de la cultura, y con él se busca aportar a la hostelería local las distintas posibilidades y aplicaciones de los productos del mar KM 0 en sus negocios. De esta manera, el principal objetivo de la jornada es reforzar la relación local entre el sector del mar y la hostelería, fomentando la compra de productos marinos de la zona y promoviendo el uso de estos en la cocina.

La actividad está abierta al público en general, aunque va dirigida a los hosteleros locales. Para acudir se precisa inscripción previa, contactando con el 633 50 74 99 mediante llamada o whatsApp (el horario de atención es de 8:00 la 15:00 horas).

Esta actividad está incluida en el proyecto “Ondas de sabor: promoción do consumo de percebe e bivalvos de Valdoviño” que pretende mejorar el peso económico del sector marisquero, poniendo en valor los productos locales del mar y fomentando su consumo. Además, en este proyecto también se contemplan otras acciones que tienen por objetivo dar a conocer al vecindario: el rol de las gentes del mar en la conservación del medio marino, el ecosistema marítimo, la cultura e historia marinera, el papel de las Cofradías de Ferrol y Cedeira y la calidad y trazabilidad de sus productos.

«Ondas de sabor: Promoción del consumo de percebe y bivalvos de Valdoviño» es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Valdoviño para la obtención de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, a través del GALP La Marina-Ortegal en la convocatoria 2023.