Cuatro rutas para Explorar Valdoviño este fin de semana

Celebrará 10 itinerarios entre este viernes y el domingo, gratuitos y con inscripción previa en el teléfono 633 50 74 99 o de un formulario online. El Ayuntamiento desarrolla este fin de semana el programa de rutas “Explora Valdoviño”. En este proyecto se incluyen actividades en la naturaleza para la puesta en valor de las características diferenciales del territorio litoral, de su historia y cultura y de la actividad que se desarrolla en él.

Para esto se programan 4 rutas tematizadas por la costa con las que dar visibilidad y poner en valor los recursos tangibles e intangibles vinculados al mar. Se celebrarán este viernes por la tarde, el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre. Son gratuitos, con inscripción previa en el teléfono 633 50 74 99 o a través del formulario https://forms.gle/1nkeLWvx135hqbEN6

Calendario

Ruta por el patrimonio del mar, con punto de partida en la playa de la Mourillá, Meirás

Viernes 7 de noviembre a las 16:30 horas

Sábado 8 de noviembre a las 16:30 horas

Domingo 9 de noviembre a las 10:30 horas

Ruta de Concienciación de la Contaminación, con salida del aparcamiento de Herrerías, Vilarrube

Viernes 7 de noviembre a las 16:30 horas

Sábado 8 de noviembre a las 16:30 horas

Domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas

Ruta de Actividad Marinera, con salida del mirador de San Xiao, Pantín

Sábado 8 de noviembre a las 10:30 horas

Domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas

Ruta para conocer la biodiversidad del litoral, con salida del Mirador del Paraño, Valdoviño

Sábado 8 de noviembre a las 10:30 horas

Domingo 9 de noviembre a las 10:30 horas

La iniciativa tiene como objetivo promocionar el patrimonio de Valdoviño desde distintos ámbitos y ponen valor el modo de vida marinero, creando productos turísticos sostenibles que ayuden la desestacionalizar la actividad turística, crear relaciones positivas con el entorno y repercutir positivamente en el desarrollo local. «Explora Valdoviño» es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Valdoviño para la obtención de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, a través del GALP La Marina-Ortegal.