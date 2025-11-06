As Pontes conta cun novo espazo multideporte no poboado da Magdalena

A veciñanza das Pontes xa pode desfrutar dun novo espazo multideporte no Poboado da Magdalena, recentemente creado polo Concello das Pontes para ofrecer un lugar de lecer, deporte e convivencia.
O alcalde, Valentín González Formoso, acompañado pola concelleira de Xuventude, Lorena Tenreiro, visitou a instalación para supervisar o resultado final e falar cos veciños que xa fan uso da nova pista.
O alcalde Valentín González Formoso destacou durante a visita: “Con esta actuación respondemos a unha demanda histórica da veciñanza da Magdalena e de toda As Pontes. Estenovo espazo multideporte mellora o lecer, o deporte e a convivencia no barrio, facendo que sexa máis inclusivo, seguro e accesible. É unha mostra do compromiso do Concello das Pontes coa transformación dos espazos públicos ao servizo da veciñanza.”
“Estamos moi satisfeitos de que a veciñanza poida desfrutar dun espazo moderno e funcional. O noso obxectivo é seguir fomentando a actividade física, o ocio saudable e a integración de todas as idades no barrio.” engadiu o rexedor local.
A obra foi adxudicada á empresa pontesa Huso 29 cun investimento de 181.427 euros, co financiamento da Deputación da Coruña. O proxecto tiña como obxectivo mellorar a funcionalidade, seguridade, eficiencia enerxética e sustentabilidade dunha das prazas interiores do Poboado da Magdalena mediante a instalación dunha pista multideporte e a remodelación da súa contorna.
A pista, de 20 metros de longo por 10 metros de ancho, permite a práctica de fútbol, baloncesto e balonmán. Conta cunha estrutura en tramex de cores variadas, dúas porterías nos lados curtos, taboleiros de baloncesto e dous taboleiros de minibasquet. A contorna remodelouse en formigón armado de cor similar á da praza principal do poboado e amoblarase con bancos, papeleiras e xardineiras.
Nos itinerarios peonís arredor da pista e nas traseiras das edificacións próximas, colocouse un novo pavimento e substituíronse as tapas de rexistro de servizos, garantindo accesibilidade total e eliminando barreiras físicas. A intervención aplicou criterios de ergonomía e seguridade, creando un espazo inclusivo e seguro para todas as persoas.
A rede de iluminación ampliouse con novos farois LED, garantindo eficiencia enerxética e mellor visibilidade para a práctica deportiva. Ademais, o mobiliario urbano instalouse con materiais sustentables, reciclables e madeiras certificadas.
Con esta actuación, o Poboado da Magdalena consolídase como un barrio máis activo, accesible e sostible, no que toda a veciñanza de As Pontes pode desfrutar dun espazo pensado para todas as idades e capacidades.