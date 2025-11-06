Rueda destaca en Ferrol que limitar el uso de los móviles ha tenido un «efecto positivo» en el alumnado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que limitar el uso de los teléfonos móviles ha tenido un «efecto positivo» en el alumnado y contribuye a «mejorar la convivencia» en los centros.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el mandatario autonómico visitó este jueves el IES de Canido, en Ferrol, donde recordó que ya hace una década que su Ejecutivo comenzó a regular el uso de los móviles en las aulas.

Un proceso que culminó en el año 2024 con el «paso definitivo y pionero en España» de limitar los dispositivos durante la jornada, en clases, recreos, comedores y actividades extraescolares, condicionando su uso a ciertas excepciones como situaciones pedagógicas, pautadas por un docente y bajo su supervisión.

Dicha medida se enmarca en una estrategia global destinada a «mejorar la convivencia en los colegios con acciones de sensibilización, formación para las familias y protocolos para prevenir el uso inadecuado» de las tecnologías y de sus efectos a los más jóvenes.

En este contento, Rueda ha remarcado que limitar el uso de los dispositivos «tuvo un efecto positivo» en el alumnado y además está evaluado por la comunidad educativa puesto que, según la V Macroenquisa de Convivencia Escolar, concluye que el 84% del profesorado y el 86% de las familias consideran que la medida contribuyó a mejorar la convivencia en los centros.