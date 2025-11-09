O Orzamento Participativo en Cedeira implica a máis de 450 estudantes do IES Punta Candieira

O Concello de Cedeira vén de poñer en marcha a VI edición do Orzamento Participativo Escolar, unha iniciativa única en Galicia e referente a nivel estatal, que desta volta vai implicar a todo o alumnado, profesorado e persoal do IES Punta Candieira na decisión sobre o destino de 20.000 euros dos Orzamentos Municipais.
O proceso, que en anos anteriores se desenvolveu co alumnado de terceiro da ESO, contará nesta edición coa participación de máis de 450 estudantes de Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional, que elaborarán propostas, deliberarán nas aulas e votarán en urna os proxectos que consideren prioritarios.
Ademais, estará tamén implicado o profesorado, a dirección, o departamento de orientación, conserxería, administración e limpeza realizando propostas e tendo dereito a voto. O proceso desenvolverase ao longo de todo o curso escolar 2025/2026.
As temáticas a debate nesta edición céntranse no Medio Ambiente e a Sustentabilidade, a Saúde e o Benestar e o Patrimonio Cultural e a Memoria Histórica, ámbitos vinculados aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030.
Cedeira destina así unha nova partida orzamentaria municipal, que se suma aos máis de 100.000 euros investidos desde 2020 nesta experiencia pioneira, que promove a educación democrática, a corresponsabilidade e o compromiso co público entre a mocidade.
O proceso, coordinado pola Concellería de Mocidade e Educación e coa asistencia técnica da politóloga Maica Rodríguez Freire, inclúe talleres formativos para 1o de Formación Profesional Básica, sesión de avaliación e de cocreación de proxectos con 4o da ESO, unha asemblea de defensa das propostas e unha votación final, ademáis da participación en xuño de 2026 nunha sesión formal do Pleno Municipal.
Esta semana tivo lugar unha reunión informativa co profesorado titor e delegados de aula, na que se presentou o calendario e o regulamento de funcionamento interno do proceso, que se prolongará ata o remate do curso.