Actuación en Mugardos para mantener vivo el recuerdo de la palmera de la Avenida de Galicia

El Ayuntamiento de Mugardos informa que, tras la retirada ayer martes del ejemplar de palmera canaria situado junto al edificio del histórico Cine Zárate, en la Avenida de Galicia -que lamentablemente murió a consecuencia de la plaga del picudo rojo- llevará a cabo una pequeña actuación en la zona con el objetivo de conservar su recuerdo en la memoria colectiva del municipio.

Desde la concejalía de Obras, Servicios, Medio Ambiente TICS se realizaron todos los tratamientos posibles para tratar de salvar el ejemplar, aplicando las medidas fitosanitarias recomendadas en coordinación con los servicios técnicos. Con todo, los informes especializados confirmaron la muerte irreversible del árbol, el que obligó a la suya retirada por razones de seguridad ante el riesgo de caída.

El Ayuntamiento ya encargó un presupuesto para una intervención conmemorativa en el lugar, que permitirá mantener vivo el valor simbólico que esta palma tenía para generaciones de vecinos y vecinas de Mugardos.

El concejal delegado, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, señaló que “fixemos todo o posible por conservar a palmeira, aplicando tratamentos e seguimentos durante meses, pero a praga do picudo vermello terminou afectándoa de forma irreversible. Sabemos que esta árbore tiña un gran significado para Mugardos, e por iso queremos que o seu recordo permaneza. Esta actuación busca render homenaxe a un elemento que formou parte da historia e da memoria colectiva do noso pobo.”

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio local, tanto natural como sentimental, y con la puesta en valor de los espacios urbanos que representan a la identidad y la historia de Mugardos. La actuación se desarrollará en las próximas semanas y se enmarca en la línea de intervenciones municipales destinadas a preservar el entorno histórico y el carácter singular del municipio.