Roberto Novo Rey presenta en Neda su novela “Protervia”

La biblioteca municipal de Neda retoma su programación de presentaciones literarias la próxima semana. En esta ocasión, el protagonista será Roberto Novo Rey, que visitará el espacio cultural para hablar con los lectores sobre su segunda novela, titulada Protervia . El evento tendrá lugar el jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas.

El autor local compartirá con los asistentes el proceso de escritura de esta obra, comentando algunos de los aspectos más destacados de este thriller, en el que tres adolescentes toman una mala decisión que marcará sus vidas para siempre. Esta obra supone el debut de Novo Rey en la literatura para adultos.

La escritora ortigueiresa Isabel Ramos Breijo, autora del epílogo de esta novela policíaca (el prólogo es obra del bibliotecario local Juan Lada), presentará al autor, que debutó en el mundo literario en 2020 con Multivórtice , una novela juvenil de aventuras fantásticas. El evento, que concluirá con la firma de ejemplares, estará abierto al público.