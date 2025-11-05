Valdoviño pone en marcha talleres gratuitos de musicoterapia en Aviño

El Ayuntamiento de Valdoviño pone en marcha nuevos talleres de musicoterapia para mayores de 60 años en el local social de Aviño. El alcalde, Alberto González, explicó que el Departamento de Servicios Sociales responde a la solicitud de la asociación de vecinos de San Miguel y añade esta nueva sede.

El proyecto, bajo el lema «Dale ritmo a la vida», ya cuenta con sesiones semanales en Meirás, Pantín, Sequeiro y Vilaboa, y a partir del 14 de noviembre también se impartirán en el centro social de Aviño, los viernes de 11:30 a 13:00 horas.

Los talleres están dirigidos a residentes mayores de 60 años y la participación es gratuita. Se incluyen en el programa de actividades desarrollado por el Departamento de Servicios Sociales para promover el envejecimiento activo, fomentar las relaciones sociales y combatir la soledad. Con una inversión de más de 11.000 euros, la Diputación Provincial de A Coruña apoya la iniciativa este año con una contribución de 7000 euros.

Las personas interesadas en participar pueden reservar plaza en el departamento municipal de Servicios Sociales (planta baja del ayuntamiento) de lunes a viernes de 10:00 a 14:00, o por teléfono al 981 48 70 41 ext. 5 o por correo electrónico a servicios.sociais@concellodevaldovino.com