Abierta en Ferrol la presentación de ofertas para la licitación de obras de la envolvente carretera de Castilla 22

La Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado recoge el plazo de presentación de ofertas de la licitación del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la envolvente carretera de Castilla 22. Barrio de Recimil. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo día 20 de noviembre. El presupuesto es de 366.979,44 euros (incluido el IVA del 10%) y el plazo de ejecución de seis meses.

El edificio de tres alturas se componen de ocho viviendas, dos por planta, y con esta obra se mejorarán sus condiciones térmicas, de estabilidad y de imagen urbana, así como la calidad de vida de los vecinos de este inmueble. Este proyecto se enmarca en el convenio de rehabilitación de viviendas, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda

social por importe de seis millones de euros, que firmó este Gobierno local en 2023.

DIRECCIÓN OBRA CIUDAD NÁUTICA

Además, ha salido a licitación la contratación de los servicios de dirección de obra, ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud en el marco del proyecto de rehabilitación y desarrollo de la Ciudad náutica de A Cabana.

El lote 1 servicio de dirección de obra, que incluye los servicios de arquitectura, ingeniería y planificación, supervisión del trabajo de construcción y servicios de supervisión de obras, sale a licitación por 43.328,60 euros; el lote 2 servicio de dirección de ejecución de obra, correspondiente a los servicios de arquitectura, ingeniería, planificación, supervisión de obras y del trabajo de construcción, cuenta con un presupuesto de 43.328,60 euros.

Por último, el lote 3 de servicios de salud y seguridad sale a licitación por 12.699,76 euros. El importe total de estos tres servicios suma 99.356,96 euros.

Las ofertas podrán presentarse, también, hasta el día 20 de noviembre.