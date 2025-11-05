Mugardos solicita una revisión integral del alumbrado público

El Concello de Mugardos detectó un importante número de averías en la iluminación pública, algunas de ellas de cierta complejidad, como las registradas estos últimos días en la avenida do Seixo y en Barcias.

Ante esta situación, se solicitó a la empresa responsable del mantenimiento de la iluminación que realice una revisión completa y a fondo de todos los puntos de luz del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos así como el correcto funcionamiento de las instalaciones.

El concejal de Obras y Servicios, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, declaró que «es prioritario para nosotros asegurar que la iluminación pública funcione correctamente en todo el municipio. Esta revisión integral permitirá detectar y corregir cualquier incidencia antes de que se conviert en un problema mayor, mejorando la seguridad y la calidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía».

El Concello reafirma su compromiso con el mantenimiento de los espacios públicos y con la atención rápida y eficaz de los servicios básicos para todos los vecinos.