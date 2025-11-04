La edil de Política Social visitó a los participantes del curso «Ferrol Dinámico» en la AVV «A Madalena»

La concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, visitó en la mañana de este martes, 4 de noviembre, en la sede de la asociación de vecinos A Madalena, en Galiano, 26, a los participantes en el curso Ferrol Dinámico.

Se trata de una iniciativa destinada a personas mayores de 65 años que fomenta la actividad física, mental y social y que tuvo una gran acogida entre el público destinatario, ya que el cupo inicial de 10 plazas tuvo que ser ampliado a 21 para satisfacer la demanda, tal y como trasladó el presidente de la entidad vecinal, Pedro Sanz, a la concejala, quien precisamente señaló que para el sábado, día 8, está organizado el I «Encontro de colectivos adicados aos maiores de Ferrol» y en esa misma jornada se inician los sábados culturales de noviembre, dedicando ese día a los mayores del barrio.

Por su parte Rosa Martínez felicitó a los inscritos por la actitud que muestran cada martes, día en el que se desarrolla el curso, por mantenerse activos animándoles a seguir participando.

Finalmente la edil y el presidente de la asociación compartieron con los asistentes diversos temas referentes a la marcha del curso quienes agradecieron que se esté celebrando destacando la labor de las dos profesoras Mamen Prieto y Yolanda Díaz, de Andaravía SCG.

Ferrol Dinámico

El programa Ferrol Dinámico, que se está realizando en la AVV de A Madalena se llama Ferrol Dinámico, está dirigido al dinamismo físico, mental, lúdico y social para personas mayores de 65 años.

Dió comienzo el día 7 de octubre y continuará hasta el mes de diciembre, todos los martes de 10:30 a 12 horas.

Las clases están centradas en ejercicios de Actividad Mental y asisten al mismo 23 personas.

