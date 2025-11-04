La exposición ‘Medioanimales’ de Paolabita ya puede visitarse en Odeón, con 45 ilustraciones digitales

El Centro Comercial Odeón acoge la exposición de ilustraciones ‘Medioanimales’ de la artista Paolabita. Se trata de un conjunto de 45 obras digitales inspiradas en los personajes de su propio libro, actualmente en proceso de creación. Junto con las imágenes, la muestra se cierra con la siguiente frase: ‘La naturaleza siempre regresa a por aquello que le fue arrebatado’.

El conjunto formado por seis paneles a doble cara se puede visita en la Plaza de Eventos de Odeón hasta el próximo viernes 14 de noviembre. Su lema personal, ‘actúo, luego pienso’ refleja su impulso creativo y su forma espontánea de vivir el arte.

Quién es Paolabita

Bajo el pseudónimo de Paolabita está la ferrolana Paola López, de 20 años de edad y estudiante de Educación Primaria. Su afición por el dibujo nació en su infancia y ha continuado hasta hoy. En la actualidad, simultanea este hobby con sus estudios universitarios y la práctica de baloncesto, otra de sus grandes pasiones.